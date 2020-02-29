شكرا لقرائتكم خبر عن شرب الماء على معدة فارغة.. 11 تأثيرا "حتميا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ووفق ما ذكر موقع "بولد سكاي"، فإن الماء يساعد على تنفيذ وظائف مهمة في الجسم، مثل التخلص من النفايات والحفاظ على درجة حرارة الجسم وحماية الأنسجة..

وقدم المصدر 11 فائدة لشرب الماء على معدة فارغة، أي مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم:

1- يساهم في فقدان الوزن: ينفق الجسم كمية معينة من الطاقة لتسخين الماء البارد في الجهاز الهضمي مما يسرع عملية الأيض، الأمر الذي سيساهم في إنقاص الوزن.

2- مكافحة السموم: يتعافى الجسم خلال الليل ويتخلص من السموم والمواد الضارة به، وعند شرب الماء على معدة خاوية، فإن ذلك يساعد الجسم على التخلص من تلك السموم.

3- تنقية الأمعاء: تساعد هذه العادة أيضا على تطهير الأمعاء وتعزيز نظام الجهاز الهضمي، حيث تمنع الإمساك وسوء الهضم.

4- تقليل السعرات الحرارية: شرب الماء يؤدي إلى الشعور بالشبع، مما يساهم في التقليل من السعرات الحرارية. لذلك ينصح بشرب الماء قبل 30 دقيقة على الأقل من وجبة الإفطار.

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