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ضبط فتاة روجت لنفسها لممارسة الدعارة

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عدن - ياسمين التهامي - نجحت الأجهزة الأمنية في مصر، من ضبط سيدة أجنبية مقيمة بأحد الفنادق بعد قيامها بالإعلان عن نفسها لممارسة أعمال منافية للآداب.

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وروجت المتهمة لنفسها، من خلال إحدى المواقع بشبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " .

 

وعُثر بغرفة المذكورة، على مبلغ 3900 دولار – 400 يورو – وبعض المتعلقات الخاصة بممارسة الأعمال المنافية للآداب.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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