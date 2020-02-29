شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط فتاة روجت لنفسها لممارسة الدعارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجحت الأجهزة الأمنية في مصر، من ضبط سيدة أجنبية مقيمة بأحد الفنادق بعد قيامها بالإعلان عن نفسها لممارسة أعمال منافية للآداب. جديد اب برس Advertisements وروجت المتهمة لنفسها، من خلال إحدى المواقع بشبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " . وعُثر بغرفة المذكورة، على مبلغ 3900 دولار – 400 يورو – وبعض المتعلقات الخاصة بممارسة الأعمال المنافية للآداب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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