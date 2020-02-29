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عدن - ياسمين التهامي - فضيحة نجمة باب الحارة ... صور فاضحة تثير الجدل

شن رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك و انستغرام ” حملة عنيفة على الممثلة السورية شمس الملا ، ابنة المخرج السوري بسام الملا بعد ظهورها بصورة ” شبه عارية ” .

الهجوم جاء على شمس بعد قيامها بنشر صورة لها ، ظهرت فيها تردتي ثيابا تشبه ملابس البحر ، وكشفه فيه عن أجزاء من صدرها وقدميها ، بشكل لم يعتد الجمهور السوري على مشاهدته من قبل فنانين سوريين .

جديد اب برس

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واعتبر البعض الصورة جريئة جدا ً ، وعلق أخرين قائلا ً ” بلا تياب ! ”

وشاركت شمس الملا في الجزء التاسع من المسلسل السوري الشهير باب الحارة ، والذي يشرف على اخراجه والدها بسام الملا .

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها شمس لانتقادات، حيث تتلقى باستمرار الكثير من التعليقات السلبية على صورها التي يجدها الجمهور جريئة ومستفزة.

ونشرت شمس من قبل صوراً جريئة لها مع صديقها ظهرت فيها بأوضاع حميمة بالمايوه ، كما لم تخجل من نشر صورة أخرى لها وهي داخل (البانيو).