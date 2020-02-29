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عدن - ياسمين التهامي - للمصابين بمرض السكري ... نصائح أغلى من الذهب "تعرف عليها "

تفيد تقارير منظمة الصحة العالمية بأن عدد المصابين بالسكري حول العالم قد تجاوز الـ 400 مليون إنسان، وبذلك تصل المشكلة إلى مرحلة "الوباء". وتعتبر السُّمنة، والتقدّم في العُمر، والعوامل الوراثية، ونقص النشاط البدني من أهم أسباب الإصابة بالسكري. إليك ما تحتاج معرفته عن هذا المرض وطرق الوقاية منه:

جديد اب برس

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أسباب غير متوقعة. تتزايد الأبحاث والأدلة العلمية على وجود عوامل أخرى تتسبب في مرض السكري غير البدانة، وسوء التغذية الذي يسبب الإفراط في أكل النشويات. ومن هذه الأسباب التي تم تسليط الضوء عليها حديثاً: التوتر، والسهر ونقص النوم، وتناول الأدوية التي تخفض نسبة الكولسترول بالدم.

وقد وجدت دراسة حديثة نشرتها دورية "ديابيتس" أن كثرة السهر تقلل من حساسية الجسم للأنسولين، وأن الضوء الأزرق للشاشات الإلكترونية يساهم بقدر كبير في تأخير موعد النوم، وزيادة الأرق.

كما نبّهت دراسة أخرى نُشرت في "جورنال أوف إندوكرونولجي" إلى أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية من عوامل ضعف حساسية الجسم للأنسولين.

وأشارت دراسات أخرى إلى أن كثرة أكل اللحوم الحمراء أحد عوامل الإصابة بالسكري، وأن نقص فيتامين "د" يمكن أن يكون أحد العوامل هو الآخر.

الوقاية. تساعد التغذية المتوازنة التي تتضمن الحبوب الكاملة والبقول والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقّدة والبروتين على الوقاية من الإصابة بالسكري.

ويلعب النوم دوراً هاماً في توازن هرمونات الجسم، وكذلك ممارسة النشاط البدني، وينعكس ذلك على تأخير الإصابة بالسكري أو الوقاية منه.