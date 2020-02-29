شكرا لقرائتكم خبر عن رواتب مغرية ... وظيفة مضحكة ومثيرة للدهشة ... ثري سعودي يطلب 50 شاباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رواتب مغرية ... وظيفة مضحكة ومثيرة للدهشة ... ثري سعودي يطلب 50 شاباً

في حادثة غريب أثار إعلان نشر عن طريق ثري سعودي جدلاً واسعأ حيث تضمن الاعلان عرض توظيف لـ50 شاباً لوظيفة غريبة وهي حجز "كراس" مخصّصة لكبار الزوار قبل وصولهم إلى مكان إقامة حفل زفاف ابنه.



وما يثير الدهشة أنّ عددا كبيرا من الأشخاص تقدّموا للحصول على هذه الوظيفة.

جديد اب برس

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وقال الشخص المسؤول عن نشر الإعلان أنّ عدد الموظفين اكتمل ولا نستطيع استقبال طلبات جديدة.