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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" شاهد كيف كانت النهاية صادمة عندما استيقظ داخل أحشائها؟! ... كوبرا تبتلع ثعبان ضخم بطريقة مرعبة

في مشهد يحبس الأنفاس بإحدى القرى القريبة من جزيرة مينداناو في الفلبين، وأمام أهل القرية ابتلعت أفعى كوبرا شديدة السمية، أفعى ثعبان البايثون بالكامل، وسط حالة من الرعب بين أهلي القرية، الذين التقطوا بعدسات كاميراتهم المشهد المرعب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفلبين مقطع الفيديو بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، الذي يوضح أن الكوبرا ابتلعت فريستها بالكامل، في حقل للأرز جنوب البلاد. وسارع سكان القرية وسط حالة من الرعب التي انتابتهم بقتل أفعى الكوبرا السامع، وقطعهوا ووجدوا الأفعى التي اتبلعتها بداخلها، وشاهدوا أهل القرية على مدار الأعوام الأخيرة العديد من لدغات الكوبرا بالقرية للأهالي، ومنهم من تسببت اللدغة في وفاته.

جديد اب برس

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ويقول أحد القرويين: "يوجد الكثير من الأفاعي في منطقتنا، لكن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها كوبرا تبتلع أفعى بايثون". وبعد قتل الكوبرا، قدّروا أن طولها يبلغ نحو 12 قدماً (3.66 متر)، حيث كانت أفعى بايثون أقصر نوعاً ما، وتراوح طولها بين 6 و8 أقدام (1.8 و2.44 متر).



ووقعت الحادثة الغريبة في قرية نائية بالقرب من Kibalawan، في جزيرة مينداناو جنوب الفلبين، وحذر المسؤولون السكان من الثعابين في الحقول المجاورة.

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