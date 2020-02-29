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عدن - ياسمين التهامي - "صورة + الاسم" وفاة نجمة مسلسل باب الحارة في حادث سير مؤلم

توفيت الممثلة السورية راما شاهين عمر يناهز الـ 18 ربيعًا إثر حادث أليم تعرضت له عند سفرها بصحبة أصدقائها لقضاء عطلة الصيف في بيروت ، تم نقلها إلى المشفى في دمشق وبقيت لعدة أيام في غيبوبة نتيجة ما تعرضت له من إصابة إلى أن فراقت دنيانا ".

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جديد اب برس

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فيما تصدرت راما شاهين نجمة مسلسل باب الحارة الشهير محرك البحث جوجل، وذلك عقب الإعلان بشكل رسمي من قبل عائلتها عن وفاتها حيث رجت أسرة الراحلة الشابة من الجمهور عدم الرد على أي صفحات تنتحل إسم ابنتهم الفنانة الشابة مطالبة منهم التبليغ عن تلك الصفحات حيث

أن هدفها يكون التشويه الصورة الجميلة التي تركتها الراحلة في إذهان جمهورها.

وتابعت الأسرة كلماتها التي نشرتها عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلة:"للفنانة الراحلة الرحمة ولنا ولكم الصبر والسلوان".

حادث مروع لراما شاهين

انتشر خبر تعرض الفنانة السورية الصاعدة راما شاهين لـ حادث سير مروع اثناء توجهها لبيروت لقضاء أجازتها الصيفية برفقة أصدقائها يوم الاثنين الماضي وتم نقلها على الفور لأحدى مستشفيات العاصمة دمشق لإنقاذها ولكنها دخلت في غيبوبة.

وعقب وصول راما المشفى بدأت تزداد الشائعات حول وفاتها لتخرج صديقتها شمس