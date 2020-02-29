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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : عند العثور على بقية ملابسه كانت المفاجأة الكبرى ... أسد غدّار التهم العامل في الحديقة وترك من بعد اكل العامل سرواله فقط

عثر على أشلاء مراهق يعمل في حديقة حيوانات بلاهور الباكستانية، في حظيرة للأسود وفق ما قالت إدارة الحديقة. وأوضح شودري شفقات مدير الحديقة المساعد لفرانس برس: “عثرنا على ملابسه في حظيرة الأسود ومن ثم على جمجمته وعظامه عندما حضر عاملون لتقديم الطعام إلى الحيوانات”. جديد اب برس Advertisements وكان الشاب محمد بلال (18 عاما) يقوم بأعمال متفرقة في الحديقة، وقد أبلغ والداه الإدارة الاثنين باختفاء نجلهما. وقال مدير الحديقة إنه لا يعرف السبب وراء تواجد بلال داخل حظيرة الأسود موضحا أن تحقيقا فتح في القضية، ومشيرا إلى أنه “يوجد سياج أمني لإبقاء الحيوانات داخل الحظيرة”. وأضاف: “يأتي الزوار بالسيارات طوال الوقت ولم يسبق لنا أن واجهنا حادثا كهذا”. وذكر شقلين شاه من شرطة المنطقة أن المحققين يطلعون على ما صورته كاميرات المراقبة في الحديقة لتحديد ملابسات ما حصل للشاب.

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