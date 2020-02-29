شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صافيناز بقميص شبك شفاف تداعب حمار .. شاهد ماذا فعلت معه والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها.

ونشرت صافيناز ، فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى قميص شبيكة واخذت تداعب حمار تصادف وجوده فى موقع التصوير ثم ركبته .

وكما في العادة، أثارت الصورة الجدل، خاصة وأنها تستعرض جسدها أمام الكاميرا وخاصة صدرها .

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