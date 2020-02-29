شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. المليشيا تحكم سيطرتها على مركز مديرية الغيل في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 سيطرت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، 29/شباط/2020، على مركز مديرية الغيل في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن مليشيا الحوثي تمكنت من السيطرة على مركز المديرية بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش. وأضافت المصادر أن المواجهات انتقلت إلى مناطق أخرى في المديرية. وتابعت المصادر أن سقوط الغيل يهدد مديرية الحزم المحاذية لها من الجهة الغربية

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