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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. المليشيا تحكم سيطرتها على مركز مديرية الغيل في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
سيطرت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، 29/شباط/2020، على مركز مديرية الغيل في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية إن مليشيا الحوثي تمكنت من السيطرة على مركز المديرية بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش.
وأضافت المصادر أن المواجهات انتقلت إلى مناطق أخرى في المديرية.
وتابعت المصادر أن سقوط الغيل يهدد مديرية الحزم المحاذية لها من الجهة الغربية
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