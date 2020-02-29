شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 29 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

محافظ حضرموت لــ "الخليج 365": نناشد الشرعية والتحالف دعم المحافظة لتجنب مزيد من الأزمات https://www.elyamnelaraby.com/462946/ قيادي حوثي يغلق مدرسة تحفيظ قرآن للبنات في مديرية الرضمة بمحافظة إب https://www.elyamnelaraby.com/462931/ مأرب.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مديرية مجزر https://www.elyamnelaraby.com/462933/ "التضامن" بطلاً لدوري الهبة الحضرمية في الساحل https://www.elyamnelaraby.com/462936/ حالة الطقس في اليمن خلال الساعات المقبلة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/462939/ تعرف على أوقات الرحلات الجوية للخطوط اليمنية اليوم السبت https://www.elyamnelaraby.com/462942/ مليشيا الحوثي تختطف قرابة 40 شخصا من أبناء همدان شمالي صنعاء (أسماء) https://www.elyamnelaraby.com/462948/ التحالف يستهدف تجمعات للمليشيا في نهم بصنعاء وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/462961/ نقيب الأطباء الأسبق يتحدث لــ "الخليج 365" عن الأوضاع الصحية بالبلاد https://www.elyamnelaraby.com/462967/ مناقشة تنفيذ المرحلة الثانية لادارة صندوق صيانة الطرق بعدن https://www.elyamnelaraby.com/462969/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.