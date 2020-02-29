شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يفتتح مجمع MSM للجوالات بمدينة المكلا.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم، مجمع MSM للجوالات بمدينة المكلا التابع لمؤسسة مبارك سالم باعبود للتجارة والاستثمار.



وطاف محافظ حضرموت عقب الإفتتاح بأقسام المجمع، متعرفا من قبل الشيخ محمد سالم باعبود على مكونات المجمع الذي يضم أكثر من 30 محلا تجاريا ويوفر فرص عمل لأكثر من 100 عاملا وعاملة ويمنح المتسوقين فرصة للتسوق في مكان واحد، ويعد سوقا متخصصا في بيع جميع انواع الجوالات وكافة مستلزماتها.

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حضر الافتتاح وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت المهندس خالد غانم وعدد من المسؤولين بمديرية مدينة المكلا وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة مبارك سالم باعبود للتجارة والاستثمار.