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عدن - ياسمين التهامي - "صور" يعود تأريخه إلى قبل 50سنة ... العثور على لغز مرعب داخل معدة تمساح ضخم

عثر داخل معدة تمساح في مزرعة بولاية كوينزلاند الأسترالية، على شريحة يستخدمها الجراحون لتثبيت العظام المكسورة ، يعتقد أنها كانت تخص إنسانا. وعثر على الشريحة المعدنية مع 6 مسامير داخل معدة التمساح البالغ طوله 4.7 متر، الذي فارق الحياة مؤخرا عقب صراع ضار مع تمساح آخر.

ووصفت إدارة المزرعة العثور على الشريحة باللغز، إذ سيكون تتبع مصدرها أمرا غاية في الصعوبة، وفقا لشبكة "سي إن إن". جديد اب برس Advertisements ويبلغ طول القطعة المعدنية نحو 10 سنتيمترات، وقال مدير المزرعة جون ليفر إنها مصنوعة في سويسرا ومن طراز قديم نسبيا، لكن كود التعريف الخاص بها تآكل بتأثير إفرازات معدة الحيوان الزاحف العملاق. وقال مسؤول، إن هذه الشريحة استخدمت في جراحة لإنسان أو حيوان، وربما كانت في معدة التمساح لـ45 أو 50 عاما. ومن المنتظر أن تتدخل سلطات الأمن وتفتح تحقيقا في الواقعة، لمعرفة ما إذا كانت الصفيحة تعود لإنسان. Orthopaedic-like plate found in large croc gut in Australia! https://t.co/Z3X5OzkReb pic.twitter.com/JXPXaLAqIp — Koorana Crocodile Farm (@KooranaF) July 30, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c40"> " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c40"> Mystery as surgical plate found in 15-foot crocodile's stomach https://t.co/KLHGEF4TOV pic.twitter.com/FxwR9fVm4P — texaspost (@texsaspost) July 31, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c40"> " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c40">

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