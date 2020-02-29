شكرا لقرائتكم خبر عن (صور) السبب لن تتوقعوه!! ...سعودي يسرق جثة فتاة من مقبرة "شاهد ماذا وجد؟" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - (صور) السبب لن تتوقعوه!! ...سعودي يسرق جثة فتاة من مقبرة "شاهد ماذا وجد؟"

في حادثة غريبة، سرق مواطن سعودي جثة تعود لفتاة داخل مقبرة الشاطيء بمحافظة ينبع اعتقاداً منه بأنها تعود لوالدته المتوفاة وحاول بعد سرقتها الوصول بها لجهة دينية لطلب فك السحر المربوط بالجثة حسب اعتقاده.



وفي التفاصيل، تمكن الجاني من دخول المقبرة فجر الاثنين وبدأ بنبش القبور حتى تمكن من نبش قبر الفتاة وأخرج جثتها وقفز بها من سور المقبرة بعد أن شاهده الحارس الذي لم يتمكن من الإمساك به.

جديد اب برس

Advertisements

وقد حضرت الدوريات الأمنية بعد بلاغ رسمي من حارس المقبرة وشاهد أفرادها اختفاء جثة داخل أحد القبور، وبسؤال الحارس أفاد أن القبر يعود لفتاة لتبدأ رحلتهم بالبحث عن الجاني والجثة المفقودة.



واستطاع أفراد الدوريات من إيقاف الجاني داخل أحد الأحياء عند محاولته الوصول لمقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لرغبته في غسل الجثة مجدداً لاعتقاده بأن شيطاناً يسكنها، وفقاً لصحيفة أنحاء السعودية التي نشرت صورالجثة الملفوفة بصندوق سيارته الشخصية.