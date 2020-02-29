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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو مروع " بعد المواجه الدموية التي سالت ... قرود يهزمون أسد مفترس و كيف كانت المفاجأة

في فيديو رهيب ونادر، تمكن قرد من مطاردة أسد مفترس وهزيمته بعدما التهم الأخير قردا مولودا بوحشية. ويظهر القرد وهو يلاحق الأسد في الغابة فيما بدا الأسد المعروف بالشجاعة، في حالة خوف غير متوقعة. جديد اب برس Advertisements وخلال دقائق حصلت المواجهة لتنتهي بنتيجة صادمة فاجأت الجميع. لمشاهدة الجوانب المثيرة أكثر شاهد الفيديو أدناه:

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