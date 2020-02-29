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عدن - ياسمين التهامي - ( اسم وصورة وزير الدفاع الجديد ) القناة الفضائية اليمنية الرسمية تعلن البديل ...الرئيس هادي يطيح بوزير الدفاع المقدشي ... ليس طارق عفاش ولا جواس ولا هيثم قاسم

كشف رئيس قطاع التلفزيون الاعلامي جميل عزالدين بأن الفريق صغير بن عزيز سيعين وزيرا للدفاع بعد تعيينه رئيسا للاركان العامة.

وقال جميل في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":الفريق صغير عزيز رئيسا للأركان وقائدا للعمليات المشتركة وقريبا سيكون وزيرا للدفاع .

جديد اب برس

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واضاف، ان الفريق صغير عزيز من سفيان وقاتل الحوثي منذ البداية وان شاء الله يحقق تغيير في الميدان خاصة والتحالف يثق فيه وليس إصلاحيا مؤتمري معتق مش بعدين تقولوا هو من جماعة المرشد أوسلالي.

وكان الرئيس هادي قد اصدر اليوم قرار جمهوري بتعيين الفريق صغير بن عزيز رئيسا للاركان العامة للجيش الوطني