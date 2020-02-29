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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" السبب أمير قطر ... الدماء تسيل كالانهار والضحايا بالمئات ... شوراع المملكة تشهد مجزرة مروعة

دفعت الجمال ثمنا باهظا وتم نحرها وسالت الدماء في شوارع المملكة الاردنية الهاشمية عقب وصول أمير قطر الشيخ تميم اليها في زيارة رسمية .

المذبحة التي وقعت في طريق المطار كانت تعبرا عن ترحيب الاردنيين بأمير قطر . ونشر إعلامي قطري صورة طريفة لموقف قام به مجموعة من الأردنيين أثناء مرور موكب أمير قطر تميم بن حمد في العاصمة عمان.

جديد اب برس

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و أورد الإعلامي القطري جابر الحرمي صورة لمجموعة من الأردنيين يذبحون جملًا ، وعلق عليها قائلا: أردنيون ينحرون جمالا على طريق المطار لدى مرور موكب أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد الذي وصل إلى #الاردن في زيارة رسمية وكان في استقباله بمطار الملكة علياء أخيه جلالة الملك #عبدالله_الثاني .

نشر إعلامي قطري صورة طريفة لموقف قام به مجموعة من الأردنيين أثناء مرور موكب أمير قطر تميم بن حمد في العاصمة عمان.

و أورد الإعلامي القطري جابر الحرمي صورة لمجموعة من الأردنيين يذبحون جملًا ، وعلق عليها قائلا: أردنيون ينحرون جمالا على طريق المطار لدى مرور موكب أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد الذي وصل إلى #الاردن في زيارة رسمية وكان في استقباله بمطار الملكة علياء أخيه جلالة الملك #عبدالله_الثاني .