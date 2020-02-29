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صنعاء - ياسمين الخيامي - سبحان من بيده الاعمار..قطعوا رأسها من الوريد للوريد وفصلوه عن جسدها ، ورغم ذلك قامت تجري على ساقيها فأصابت الزوج والزوجة بالجنون ( صورة مخيفة )

2020/02/29 الساعة 11:18 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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