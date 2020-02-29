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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب عربي ينبش قبر امه ويستخرج جثتها ويهرب بها من المقبرة..وعندما جاء الشرطة كانت المفاجأة التي صعقت الجميع ولم يصدق احد ما حدث ( 3 صور مخيفة )

2020/02/29 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر شاب عربي ينبش قبر امه ويستخرج جثتها ويهرب بها من المقبرة..وعندما جاء الشرطة كانت المفاجأة التي صعقت الجميع ولم يصدق احد ما حدث ( 3 صور مخيفة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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