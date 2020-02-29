شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يربطون بين الدورات العقائدية والتطبيق في الجبهات بعد تراجع أعداد المقاتلين التابعين لهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ربطت المليشيا الحوثية بين الدورات العقائدية الطائفية وبين التحرك للجبهات بعد تراجع أعداد المقاتلين التابعين للمليشيا .

وقالت مصادر مقربة من الحوثيين لـ " المشهد اليمني" الجمعة، إن المواجهات وخاصة الأخيرة في الجوف وجبهة نهم، ابتلعت العديد من المقاتلين الحوثيين وهو ماجعل الجماعة تلجأ إلى الربط بين الدورات الطائفية والتحرك للجبهات في إطار ما أطلقت عليه التطبيق.

وأضافت، ان خطورة الدورات الطائفية والتي تطلق عليها المليشيا الدورات الثقافية تكمن في استهداف الأطفال صغار السن وخاصة بعد استدراجهم عبر زملائهم الحوثيبن مقابل مبالغ مالية على كل شخص يتم تجنيده .

وأكدت المصادر أن هذا الإجراء الأخير تسبب في مصرع المئات من الشباب والأطفال بشكل خاص بعد استدراجهم للدورات ثم الزج بهم في جبهات القتال دون أدنى رحمة وهو ما يكشف إرهاب المليشيا للمواطنين والذين باتوا عاجزين عن منع أولادهم خوفا من بطش الحوثيبن .

الجدير ذكره أن الحوثيبن فرضوا التجنيد الإجباري على بعض القرى الصغيرة في مديريات همدان وبني مطر وغيرها من مديريات محافظة الطوق بالإضافة إلى بعض قرى المحويت في إطار سياسة جس النبظ يعقبها فرض التجنيد الإجباري أو دفع تكاليف التجنيد على كل أسرة وهي سياسية قديمة استخدمها الأئمة لاستعباد اليمنيين لصالح السلالة .