شكرا لبحثكم عن خبر بسبب جبهة الجوف ...مليشيا الحوثي تجبر عقال الحارات على تجنيد الشباب في صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قامت مليشيا الحوثي بالزام عقال الحارات في صنعاء، بتجنيد تجنيد الشباب, في إطار حملة حوثية واسعة لتجنيد مقاتلين جدد في صفوفها .
وقالن مصادر محلية إن القيادي الحوثي حمود عباد المعين من المليشيا أمينا للعاصمة أصدر تعليمات بإلزام عقال الحارات بتجنيد مقاتلين جدد .
وأضافت المصادر أن التعليمات ألزمت كل عاقل حارة بتجنيد عشرة شباب على الأقل, وهددت بإقالة كل من يفشل في عملية التجنيد .
وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي تعاني من نقص كبير في المقاتلين بسبب الخسائر الكبرى في جبهة الجوف وتقوم حاليا بعملية تجنيد واسعة واستغلال لظروف المعيشية الصعبة لكسب مقاتلين في صفوفهم .
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