شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي بارز يقع في الأسر بيد الجيش الوطني بالجوف ( الصورة والأسم) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن الجيش الوطني بمحافظة الجوف من أسر احدى القيادات البارزة لمليشيا الحوثي بالمحافظة، في جبهة الغيل.

وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي المدعو "أبومحمد القاسمي" وقع أسيرا بيد الجيش الوطني بعد إصابته في الغيل بالجوف.

واضافت المصادر، ان القاسمي وقع اسير بعد ان تمكن الجيش من افشال هجوما للحوثيين على جبهة الغيل.

وأكد المصادر مصرع عددًا من عناصر مليشيا الحوثي بينهم القيادات فارس ناجي الشريف و عزيز مسعود الشريف وبشار راكان الشريف.