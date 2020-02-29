التحالف يستهدف تجمعات للمليشيا في نهم بصنعاء وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020 الخليج 365 ـ صنعاء قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 29/شباط/2020، تجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في المديرية تعرضت لقصف جوي عنيف. ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية

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