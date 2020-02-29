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حالة الطقس في اليمن خلال الساعات المقبلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

حالة الطقس في اليمن خلال الساعات المقبلة

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد تلاشياً تدريجياً لموجة الغبار التي تأثرت بها معظم الصحاري والمرتفعات الجبلية في اليمن خلال اليومين الماضيين.

 

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وتوقع المركز في نشرته الجوية أن تكون الأجواء مغبرة نسبياً غائمة جزئياً على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية مع فرصة لتكون سحب ركامية في فترة ما بعد الظهر على المرتفعات الجبلية يصاحبها بعض الهطولات الخفيفة والمتفرقة.

 

ولفت إلى أن الأجواء ستكون مغبرة نسبياً والسماء خالية من السحب على المناطق الصحراوية، ومغبرة نسبياً وغائمة جزئيا على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى.

 

وحذر المركز المواطنين من استمرار ظاهرة الغبار واسعة الانتشار وخاصة كبار السن والاطفال ومن يعانون من أمرض الجهاز التنفسي والتحسس، وكذلك سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية والطرق الصحراوية من تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار

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