"التضامن" بطلاً لدوري الهبة الحضرمية في الساحل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

أحرز فريق نادي التضامن لكرة القدم كأس بطولة دوري الذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية، وذلك على حساب نادي سمعون بهدف دون رد، في النهائي الذي جمعهما عصر اليوم، على ملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا.



ووسط أهازيج وهتاف الجماهير انطلقت صافرة الحكم معلنة بداية القمة الكروية، التضامن حاول التسجيل سريعاً عبر مهاجمه ”محسن بابسر“ الذي سدد كرة قوية جانبت القائم الأيسر لمرمى سمعون، وتعددت بعدها محاولات الأزرق لكن دون هدف يذكر، ليأتي الدور على نادي سمعون عبر لاعبه ”محمود اليزيدي“ الذي سدد كرة قوية تصدى لها حارس التضامن ببراعة، ليعاود المحاولة كابتن الفريق ”معتز بركات“ ويسدد باتجاه المرمى وينجح حارس التضامن ”وجدي بازومح“ مجددا في التصدي لكرته، لينتهي الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني للمباراة ابتدأ بهجمة لنادي التضامن الذي سدد لاعبه ”وضاح العامري“ رأسية ضعيفة انتهت في أحضان حارس سمعون ”محمد فرحان“، وفي الشوط الثاني شوط المدربين دخل البديل ”عبدالله باوزير “ ليضع التضامن في المقدمة بعد تسجيله هدف التقدم للأزرق من تسديدة جميلة عانقت الشباك اليمنى لمرمى سمعون.

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وكان البرتقالي قريباً من تعديل النتيجة من خلال تسديدة اللاعب ”محمود اليزيدي“ التي اصطدمت في عارضة التضامن، وشهدت الأوقات الاخيرة للمباراة توترا كبيرا بين لاعبي الفريقين، ليطرد على أثرها لاعب سمعون ”محمد برعية“، وتتعقد مهمة العودة إلى المباراة لنادي سمعون، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلناً تتويج نادي التضامن بطلاً لدوري الهبة الشعبية الحضرمية ”تجمع أندية ساحل حضرموت“، ليخوض المباراة النهائية لاحقاً مع بطل أندية وادي حضرموت إتحاد سيئون الذي تجاوز شبام اليوم.

أدار المبارة كلاً من: حكم الساحة سامي التيس، والمساعد الأول نايف باوزير، والمساعد الثاني مراد الشعملي، والحكم الرابع أحمد العمقي، ومراقب المباراة فضل باقارح، ومقيم الحكام محمد عفيف.

المباراة شهدت بين شوطيها تكريم إتحاد كرة القدم بساحل حضرموت؛ للشخصية الرياضية والتجارية الشيخ رشيد عبدالله مهدمي، بدرع الإتحاد، تقديراً لجهوده الداعمة لأنشطة الإتحاد.

وعقب انتهاء المباراة سلم كلاً من وكيل محافظة حضرموت لشؤون الفنية المهندس محمد العمودي، والمدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، والمدير العام لمكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت الأستاذ حسن المسجدي، ورئيس إتحاد كرة القدم بساحل حضرموت الأستاذ درويش سويد، ونائب مدير عام مديرية الشحر الأستاذ مصبح البحسني، والأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع الأستاذ طارق العكبري، وعضوي الجامع الدكتور عبدالعزيز الصيغ رئيساللجنة التحضيرية والأستاذ محمد الحامد، كأس الدوري لفريق نادي التضامن