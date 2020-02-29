شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مديرية مجزر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 29/شباط/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في مديرية مجزر بالمحافظة. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في نهم والجوف ومأرب

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