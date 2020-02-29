شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : السعودية تصدر بيان عاجل وخطير بشأن فيروس -كورونا- وتعلن تعليق دخول ناري على مواطني هذه الدول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الخارجية السعودية، مساء يوم امس الجمعة، بيانا عاجلا أعلنت فيه تعليق المملكة دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت الخارجية السعودية في بيانها المنشور عبر حسابها على موقع “تويتر” إلى أن قرار التعليق هذا “مؤقت”.

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السعودية تصدر بيان عاجل بشأن “كورونا” وأوضحت في البيان أن التعليق جاء بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة، بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لمحاصرة فيروس “كورونا” الجديد ومنع انتشاره محليا وعالميا.

وقالت الخارجية السعودية إن تعزيز الإجراءات الوقائية القائمة، يأتي لتوفير أقصى درجات الحماية، وتطبيق معايير السلامة، حفاظا على الحالة الصحية لقاصدي المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

واستثنى القرار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الذين مضى على تواجدهم في السعودية أكثر من 14 يوم متصلة، ولم تظهر عليهم أي علامات الإصابة بفيروس كورونا.

وطالبت الوزارة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين مضى على تواجدهم في السعودية أكثر من 14 يوم متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بكورونا، ويرغبون بزيارة مكة المكرمة لأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي المدينة المنورة بضرورة التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت.

وأكدت السعودية في بيانها أنها تتابع عن كثب كافة تطورات انتشار فيروس “كورونا” الجديد وتداعياته بصورة مستمرة، لذلك تتم مراجعة الإجراءات الاحترازية وفق ما يستجد، واتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الحاجة.

وكانت وزارة السياحة السعودية، قد أصدرت قرارا اليوم الجمعة، بتعليق التأشيرات السياحية للدول التي ينتشر فيها فيروس “كورونا”.

تعليق دخول مواطني هذه الدول إلى السعودية وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أكدت وزارة السياحة أنها وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من (الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان)، وعند وصول القادمين من تلك الدول.

وكانت السعودية أعلنت، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بيانا تجدد فيه التأكيد أنها أوقفت إصدار تأشيرات العمرة.

​وبحسب البيان، أكدت الوزارة تعليق الدخول لمن حصل (بالفعل) على تأشيرة العمرة، وذلك عقب إعلان وزارة الخارجية السعودية تعليق دخول غير السعوديين إلى المملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتاً، كخطوة لمنع تفشي مرض فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة إنها “تعمل على مدار الساعة من خلال مركز خدمات المستفيدين في الوزارة، للرد على استفسارات من حصلوا على التأشيرة ويرغبون في معرفة الإجراءات المتبعة”.

​وتستقبل المملكة ملايين المسلمين على مدار العام لأداء مناسك العمرة وخلال موسم الحج.