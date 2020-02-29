شكرا لمتابعة خبر عن عريس يداعب عروسه ,قدم لها أفعى قاتله داخل صندوق هدية لزواج وعند ما فتحت الصندوق كانت نهايتها صادمة.. (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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كانت هذه تفاصيل خبر عريس يداعب عروسه ,قدم لها أفعى قاتله داخل صندوق هدية لزواج وعند ما فتحت الصندوق كانت نهايتها صادمة.. (شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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