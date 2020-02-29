شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يشن هجومًا لاذعًا على السعودية بسبب قراراتها الأخيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت رئيس مايُسمى باللجنة الثورية العليا لمليشيا الحوثي، محمد على الحوثي هجوما لاذعا على المملكة العربية، بسبب تعليق دخول المعتمرين والسياح إلى أراضيها مؤقتا.

واتهم الحوثي السعودية باستهداف الحج ومكة المكرمة والمدينية المنورة، وإن وباء كورونا هو إحدى مبرراتها.

وكتب محمد الحوث على صفحته بتويتر: "اذا كان الموضوع فقط لاجل وباء كورونا، فلماذا تسمح السعودية بالدخول إلى بقية المناطق في أراضيها".

وأضاف؛ ولماذا يتم التعليق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الدخول الا على مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وقال إن هذه القرارات الأخيره تشبه خداع اليهود وتخطيطهم لاستهداف الحج وان كورونا احد المبررات .



وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق، تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا.

وقالت إن ذلك إجراء احترازي لمنع وصول كورونا.وعلقت على مواطنيها ومواطني الدول الخليجية استخدام بطاقة الهوية للتنقل من وإلى أراضيها.

وعلقت الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي ينتشر بها كورونا.