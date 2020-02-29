شكرا لبحثكم عن خبر الجوف على صفيح ساخن .. اندلاع مواجهات هي الأعنف منذ تجدد المعارك في مختلف الجبهات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت مواجهات بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية قبل قليل، في مختلف الجبهات بمحافظة الجوف،وصفت بالأعنف منذ بداية تجدد المعارك مطلع الشهر الماضي. وقالت مصادر ميدانية، ان مختلف الجبهات بمحافظة الجوف تشهد في هذه الاثناء مواجهات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة.

وحسب المصارد، فإن مليشيا الحوثي جمعت تعزيزات كبيرة وحاولت التقدم بتجاة مديرية الغيل وصوب مركز المحافظة.

وأكدت المصادر، ان قوات الجيش الوطني تمكنت من التصدي لهجوم المليشيات، وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والأليات العسكرية.

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