شكرا لبحثكم عن خبر اختطاف نجل الإعلامية المقربة من عفاش” رحمة حجيرة ” من قبل مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانيا، نجل الإعلامية المؤتمرية رحمة حجيرة, مساء اليوم الجمعة، من أحد شوارع صنعاء .
وقالت الإعلامية رحمة حجيرة، إن نجلها "نجم الدين البكاري"، تعرض للاختطاف من مسلحين يتزعمهم شخص يدعى ملاطف المخرفي، يتبعون صقر الخولاني، المقاول العقارات الفارهة، مؤكدة أنه أودعوه في بيت بوس .
وتعد حجيرة من الاعلاميات المقربات من الرئيس الراحل عفاش وعملت مذيعة واداريه في قناة اليمن اليوم وتحاول عناصر من مليشيا الحوثي الانتقام من حجيرة بسبب تغريداتها ضدهم خصوصا بعد انتفاضة اربعة
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