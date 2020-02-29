شكرا لبحثكم عن خبر زعيم المليشيا يفتح النار مجددا على نظام ”صالح” ويذكر ”حذاء موظفة أمريكية”! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فتح زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، مساء اليوم الجمعة، النار مجدد، على رموز النظام السابق(في اشارة الى نظام الرئيس الراحل صالح)، متهما لهم بأنهم "أهدروا كرامة البلد عند حذاء موظفة أمريكية بسيطة".

وقال الحوثي في كلمة له، تابعها "المشهد اليمني" أن "السفير الأمريكي في صنعاء كان سابقًا المسؤول الأول، فوق الرئيس والمسؤولين، وتتنافس السلطة والأحزاب في التودد إليه"؛ حد زعمه.

وأدعى الحوثي بان "صنعاء وغيرها من المدن في عهد النظام السابق كانت مسرحًا للجماعات التكفيرية والاغتيالات المتنوعة، و كان هناك من يشجع العناوين المناطقية ويرعى كل دورها الهدام والتخريبي في داخل البلد"؛ متناسيا أن جماعته الكهنوتية هي من اعادة الاعتبار لكافة العناوين السلالية والمناطقية والمذهبية بل والقروية.

و حاول الحوثي الظهور بمقام الناصح؛ لـ"النظامين الإماراتي والسعودي" بأن يوقفوا ما اسماه العدوان، فاليمن لا بد له أن يكون مستقلًا مهما بلغت التضحيات؛ في اعتراف ضمني بالخسائر الهائلة التي تلقتها مليشياته.

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وبدى الحوثي خلال كلمته متوترا على غير العادة، بعد الخسائر التي لحقت باتباعه في معارك الجوف وصرواح والحديدة والضالع.

وكانت المليشيا، زعمت أمس الخميس، بان الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، دمر منظومة الدفاعات الجوية اليمنية بضغوط أمريكية.

ونشرت صورا وفيديوهات قالت أنها توثق قيام قيادات بارزة في نظام الرئيس صالح وفي مقدمتهم ابن اخيه وكيل جهاز الأمن القومي عمار محمد عبدالله صالح، وهو يتلف منظومة الدفاعات الجوية اليمنية وبوجود ضباط امريكيين، في منطقة الجدعان بمحافظة مأرب.