شكرا لبحثكم عن خبر ثاني قرار جمهوري اليوم بتعيين مسؤولا عسكريا في وزارة الدفاع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا بتعيين الفريق الركن/ عبدالله سالم النخعي مستشارا لوزير الدفاع . وأصدر القرار برقم (11) لسنة 2020م، قضت المادة الأولى منه بتعيين النخعي مستشارا لوزير الدفاع وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وفي وقت سابق، كان قد صدر قرار بتعيين صغير بن عزيز رئيسا لهئية الأركان العامة.

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