- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسر قيادي حوثي بارز في جبهة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
الخليج 365 ـ الجوف
تمكنت قوات الجيش من أسر قيادي حوثي بارز، في جبهة الجوف، شمال شرقي اليمن.
وذكرت مصادر إعلامية، أن القيادي الحوثي أبو محمد القاسمي، وقع في أسر القوات الحكومية، في جبهة الغيل، بمحافظة الجوف، بعد أن أصيب بجراح متفاوتة.
ووفق المصادر، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت حراسة مشددة.
وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا صعدت من عملياتها العسكرية، في مختلف جبهات القتال، وتكبدها خسائر بشرية فادحة بينها قيادات بارزة
كانت هذه تفاصيل خبر أسر قيادي حوثي بارز في جبهة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.