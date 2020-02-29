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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصفه بالموقف المتهور.. المبعوث الأممي يدين التصعيد في الجوف
السبت 29 فبراير 2020
الخليج 365
أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشدة التصعيد العسكري الأخير في محافظة الجوف في شمال اليمن.
ودعا، في بيان، مساء الجمعة، جميع المشاركين في النزاع إلى تجميد جميع الأنشطة العسكرية في مناطق الجوف ومأرب ونهم.
وعبر عن خيبة أمله من استمرار موجة التصعيد العسكري في اليمن، قائلا: "أشعر بالقلق بشكل خاص من هذا الموقف العسكري المتهور الذي يتعارض مع الرغبات المعلنة من جميع الأطراف للتوصل إلى حل سياسي".
ونبه إلى أن "أولئك الذين يسعون للاستفادة من هذا التصعيد في الجوف يقوضون بشكل خطير آفاق السلام التي يستحقها الشعب اليمني بشكل عاجل".
وحمل مختلف الأطراف المسؤولية عن الآثار الإنسانية الخطيرة لهذا التصعيد.
وشدد على عدم وجود وقت لإضاعته، مؤكدا أنه لا يوجد بديل للتسوية السياسية المتفاوض عليها.
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