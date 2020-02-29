شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل ماحدث خلال الثلاث ساعات الماضية في محافظة الجوف ..وحقيقة سقوطها بيد الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية ان قوات الجيش مسنودة بتحالف دعم الشرعية تخوض معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في عدة جبهات بمحافظة الجوف، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

واشار الى إن «أبطال الجيش الوطني هاجموا مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي في جبهات الصفراء والمحزمات جنوبي غرب محافظة الجوف، وألحقوا خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات».

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وتزامنت المعارك مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت عربات وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات الغيل والمحزمات والجرشب، اسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

وفي جبهة العقبة بمديرية خب الشعف، اندلعت مواجهات ، سقط فيها عدداً من عناصر المليشيات الحوثية بين قتلى وجرحى.

بالتزامن شنت مدفعية الجيش الوطني قصفاً استهدف مواقع وتعزيزات للمليشيات بذات الجبهة وألحق بها خسائر في الأرواح والمعدات.

ونفت مصادر عسكرية الانباء التي تحدثت عن سقوط مديرية الحزم بمحافظة الجوف بيد مليشيا الحوثي مؤكدة على الهزائم المتلاحقة التي حصلت للمليشيا الحوثية في أغلب جبهات الجوف .