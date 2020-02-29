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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس طارق عفاش ولا جواس ولا هيثم قاسم..الرئيس هادي يطيح بوزير الدفاع المقدشي والقناة الفضائية اليمنية الرسمية تعلن البديل ( اسم وصورة وزير الدفاع الجديد )

2020/02/29 الساعة 08:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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