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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يمني يباغت الجميع ويحقق ثروة طائلة حولته من فقير معدم الى واحد من الاثرياء بعد زواجه من فتاة قبيحة ( شاهد صورة العروسة القبيحة والمخيفة )

2020/02/29 الساعة 08:03 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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