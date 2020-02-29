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صنعاء - ياسمين الخيامي - قرد شرس يجن جنونه بعد ان شاهد لبوة متوحشة تلتهم صغيره، فقرر الانتقام..شاهد كيف انتهت المطاردة الشرسة ومن انتصر في المواجهة ( فيديو مخيف )

2020/02/29 الساعة 07:32 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر قرد شرس يجن جنونه بعد ان شاهد لبوة متوحشة تلتهم صغيره، فقرر الانتقام..شاهد كيف انتهت المطاردة الشرسة ومن انتصر في المواجهة ( فيديو مخيف ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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