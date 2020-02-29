شكرا لبحثكم عن خبر الاعلان عن بدء إجلاء اليمنيين من ”ووهان” في هذا الموعد و”الامارات” تحدد مكان الحجر (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعت السفارة اليمنية في العاصمة الصينية "بكين"، اليوم الجمعة، كافة ابناء الجالية اليمنية في ووهان الى الاستعداد لعملية الاجلاء، بعد تفشي فيروس "كورونا" في المدينة.

وقالت في تعميم تلقاه "المشهد اليمني" أن عملية الاجلاء ستبدأ فجر بعد غدا الاحد، الى دولة الامارات العربية المتحدة.

وأكد التعميم على أن الامارات ستستضيف الطلاب خلال فترة الحجر الصحي.

ويأتي التعميم بعد أن تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، معلومات بأن الحجر الصحي للقادمين من ووهان سيقام في إحدى مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن.

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وكان وزير الخارجية محمد الحضرمي، قال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، إن دولة الامارات وافقت على إجلاء الطلاب اليمنيين من مدينة ووهان الصينية واستقبالهم ضمن فترة الحجر الصحي المؤقت وإعادتهم الى أرض الوطن.

ويخضع 187 من الطلاب اليمنيين وعائلاتهم في مدينة ووهان، للحظر الصحي المفروض من السلطات، وسط حالة من الخوف والذعر الشديدين، بعد انتشار الفيروس القاتل في المدينة وتسجيلها أعلى عدد في حالات الإصابة والوفيات.