شكرا لبحثكم عن خبر ضبع مفترس يهاجم موكب عرس في محافظة يمنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن ضبعاً مفترساً هاجم، مساء أمس، موكب عرس في منطقة حجرة بمديرية الوضيع، محافظة أبين.
وقالت المصادر بأن الضبع المفترس كان يعدو بسرعة كبيرة باتجاه موكب العرس، قبل أن يطلق النار عليه شخص ويقتله على الفور.
وتتواجد الضباع المفترسة بكثافة في منطقة حجرة والمناطق المجاورة لها بمديرية الوضيع، وسبق وأن قامت بأعمال عدائية تجاه أفراد من المنطقة.
وتأتي الحادثة بعد أيام من عراك شديد بين نمر ورجل مسن بمحافظة المهرة، انتهى بقيام المسن بقتل النمر، بعد ان ترك فيه اصابات بليغة ليسعف الى المستشفى.
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