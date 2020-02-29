شكرا لبحثكم عن خبر السيرة الذاتية للواء ”صغير بن عزيز” رئيس هيئة الأركان العامة الجديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئيس الجمهورية اليوم قرارا بتعيين اللواء صغير بن عزيز رئيس لهيئة الاركان العامة "المشهد اليمني" ينشر السيرة الذاتية له :

اكمل دراسته الأساسية في مقام بن عزيز واكمل دراسته الثانويه والجامعيه في صنعاء اثناء عمله في القوات المسلحة و مجلس النواب حصل على بكالوريوس ادارة اعمال.

التحق بالخدمة العسكرية في الحرس الجمهوري في عام 1983 ميلادي

ترقى الى رتبة ملازم ثاني عام 1990م .

حصل على رتبة العميد في عام 2007 م .

تقلد عدة مناصب عسكرية كان آخرها رئيس عمليات ونائب كبير المعلمين بمعسكر طارق بن زياد الحرس الجمهوري،

من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام في مديرية حرف سفيان .

انتخب عضوا لمجلس النواب في عام 1997م .- أعيد انتخابه في الدورة اللاحقة لمجلس النواب في عام 2003م.

مثل اليمن في عدة مؤتمرات وندوات في الدول العربية والاجنبية .

حاصل على شهادة امن وقائي عام 1984م من منظمة التحرير الفلسطينية .



حاصل على شهادة قوات الصاعقة عام1986من الحرس الجمهوري .

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حاصل على شهادة معلمين قوات خاصة من الأمن المركزي

حاصل على شهادة التنظيم وشئون الافراد عام 1989م من المعهد الوطني.



حاصل على شهادة قادة بطاريات مدفعية عام 1991 م من الحرس الجمهوري .

حاصل على شهادة قادة كتائب مشاة عام 1992 م من معهد الثلايا لتأهيل القادة .



حاصل على اثنى عشر شهادة في مجال تعلم الانجليزية من معهد يالي .



حاصل على وسام الخدمة وسام الواجب كما حصل على اثني عشر شهادة تقديرية من (( رئاسة الجمهورية – قيادة الحرس الجمهوري سابقا – اللجنة العليا للانتخابات – ومن عدة منظمات محلية وعربية واجنبية مدنية )).

عضوا في مؤتمر الحوار الوطني وعضو مؤتمر الرياض وآخرها توليه منصب قائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة .

يرأس اللواء صغير عزيز فريق الحكومة في لجنة إعادة انتشار بالحديدة.