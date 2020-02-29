شكرا لبحثكم عن خبر مقتل القيادي الحوثي ”الحزمي” في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل إحدى القيادات العسكرية البارزة في مليشيا الحوثي الإنقلابية برصاص الجيش الوطني بمحافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).

وقالت مصادر ميدانية، إن القيادي الحوثي المدعو "عسكر الحزمي" لقي مصرعه مع عدد من عناصر المليشيات في موجهات مع الجيش بمديرية المتون خلال الساعات الماضية.

واضافت المصادر، ان الحزمي، وهو إحدى القيادات العسكرية البارزة للمليشيات في الجوف، قتل في جبهة "حام" بمديرية المتون التي تبعد نحو (40 كم) غرب مدينة الحزم.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الوطني، تمكنت من كسر هجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي في وقت متأخر من مساء الخميس، على مواقع للجيش في مديرية المتون، في محاولة منها للتقدم صوب مركز المديرية.

وأكدت المصادر، إن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة، وقتل العشرات من عناصرها من بينهم قيادات في الجماعة.