شكرا لبحثكم عن خبر أمين عام حزب المؤتمر ”العواضي” يوضح حقيقة لقائه بـ الحوثي ”أبوعلي الحاكم” في البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، ياسر العواضي، على الأنباء المتداولة عن لقائه بالقيادي الحوثي "أبو علي الحاكم" في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقال العواضي في تغريدة له على "تويتر" ورصدها "المشهد اليمني": إن الكذب والتزوير والتلفيق لن يتجسد بصورة وهميه على المواقع الإخبارية.

واضاف؛ لو كان الكذب يتجسد بصورة حية لتجسد في هذا الموقع "أي المصدر أونلاين" الذي نشر الخبر، وتابع، الكاذب في هذا الموقع هو واخواته من المواقع المعروفه لمن تتبع ومن يمولها ومن يعمل فيها.

ونفى الأمين العام المساعد للمؤتمر لقائه بـ "الحاكم"، ووصف الخبر بالكاذب، مضيفاً: هذه الخبر يتسق تماما مع منهج الكذب الدائم لسلسلة المواقع هذه واخبارها الكاذبه وهذا السفه هو انتاج نكبة فبراير 2011.



وكان "المصدر أونلاين" نشر خبرا عن مصادره، عن لقاءاً جمع القيادي الحوثي أبو علي الحاكم، والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر جناح صالح، ياسر العواضي، خلال هذا الاسبوع في محافظة البيضاء .

وقال الموقع، إن اللقاء الذي جمع الحاكم والعواضي، تم في منزل أحد القيادات الحوثية في البيضاء، وهو اللقاء الأول منذ مقتل الرئيس الرحل، علي عبدالله صالح علي يد الحوثيين.

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ياسر العواضي

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@Yaser_Alawadi

لو كان الكذب والتزوير والتلفيق يتجسد بصورة

حية لتجسد في هذا الموقع الكاذب هو واخواته من المواقع المعروفه لمن تتبع ومن يمولها ومن يعمل فيها طبعا انفي هذا الخبر الكاذب الذي يتسق تماما مع منهج الكذب الدائم لسلسلة المواقع هذه واخبارها الكاذبه وهذا السفه هو انتاج نكبة فبراير 2011

لقاء يجمع القيادي البارز في حزب المؤتمر ياسر العواضي بالقيادي الحوثي أبو علي الحاكم، هو الأول منذ مقتل صالح أواخر 2017



اللقاء جاء بعد حملات اعتقال لضباط وقيادات في حزب المؤتمر بصنعاء بتهم الخيانة#المصدر_أونلاين|https://t.co/5tnlw54MFN pic.twitter.com/5mECjOZlAd — المصدر أونلاين (@almasdaronline) February 27, 2020

المصدر أونلاين

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@almasdaronline

لقاء يجمع القيادي البارز في حزب المؤتمر ياسر العواضي بالقيادي الحوثي أبو علي الحاكم، هو الأول منذ مقتل صالح أواخر 2017

اللقاء جاء بعد حملات اعتقال لضباط وقيادات في حزب المؤتمر بصنعاء بتهم الخيانة#المصدر_أونلاين|https://almasdaronline.com/articles/178235