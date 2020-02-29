شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة الشرعية توضح موقفها من إعلان السعودية تعلّق دخول المعتمرين والسياح الى أراضيها مؤقتا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة الشرعية ، الخميس، عن وقوفها مع كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على سلامة زوار الحرمين الشريفين من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريح لوزير الأوقاف والإرشاد الدكتور احمد عطية .. معبرا عن تقدير اليمن لجهود المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين من كافة ارجاء العالم، وخاصة من اليمن التي تحظى بتسهيلات عديدة في ظل الظروف الراهنة في البلد.

وقال " ان مثل هذه التدابير تدخل ضمن المصالح الكبرى التي قررها الشرع لحماية المعتمرين من وصول العدوى السريعة الى بعضهم البعض، إذ أن الحرمين يقصدهما المسلمون من كل أصقاع الأرض وحمايتهم واجب شرعي".

وأعلنت السعودية في وقت سابق، تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها إن ذلك كإجراء احترازي لمنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة.

Advertisements

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية السعودية، فقد تم تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا منها خطرا .

وأصدرت المملكة أيضا قرارا بتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليا ويرغبون في العودة منها إلى دولهم في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

وأكدت الخارجية السعودية أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، ودعت المواطنين إلى عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشارا للفيروس.