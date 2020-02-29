شكرا لبحثكم عن خبر بسبب ”حيّ على خير العمل” .. إمام مسجد يتعرض للإهانة والتهديد بالقتل من الحوثيين بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض قيم وإمام إحدى المساجد ب صنعاء، للإهانة والتهديد من قبل مشرف حوثي.

وقال مصدر محلي لـ "المشهد اليمني" إن الشيخ محمود القدسي، وهو قيّم وإمام مسجد هايل بصناء، إلى الإهانة والتهديد بسبب عدم قوله حيّ على خير العمل في الأذان.

وأضاف المصدر، ان المشرف الحوثي أرغم الشيخ القدسي على الأذان بـ "حيّ على خير العمل"، وذلك بعد إهانته وتهديده للإمام أمام جموع من المصليين.

وأشار المصدر، إلى أن القدسي انصاع مكرهاً لأوامر المشرف الحوثي، امام هلع المصلين.

وبحسب شهود عيان فقد اتهم المشرف الحوثي الإمام بـ "الشافعية" وهو المذهب الشافعي أو الفقه الشافعي اشتهر هذا المصطلح منذ البدايات المبكرة لنشوء المدارس الفقهية السنية المختلفة.

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وبالتالي فإن المذهب الشافعي قد اصبح تهمةً جديدة للمليشيات لفرض أفكارها الطائفة على أئمة المساجد في صنعاء.

وذكر المصدر لـ "المشهد اليمني" إن المشرف الحوثي قام بوضع الكثير من الشعارات على جدران المسجد، واحداهن داخل المحراب أمام الامام.

وهدد المشرف الحوثي بقتل أي شخص يقدم على أزالة الشعارات حسب المصدر.