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الحزام الأمني يضبط أختام رسمية بحافلة متجهة إلى تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحزام الأمني يضبط أختام رسمية بحافلة متجهة إلى تعز

السبت 29 فبراير 2020

الحزام الأمني يضبط أختام رسمية بحافلة متجهة إلى تعز

الخليج 365

ضبطت قوات الحزام الأمني في مثلث حسان، بمحافظة أبين، حافلة، قادمة من مأرب إلى تعز على متنها أختام مؤسسات حكومية.

 

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وكشف مصدر عن ضبط حافلة بيضاء اللون، تحمل لوحات مؤقت عدن، في طريقها إلى تعز، قادمة من مأرب، وعلى متنها عدد من الركاب.

 

وأوضح أنه خلال تفتيش أفراد النقطة للحافلة، عثرت القوة على أختام تابعة للعديد من المؤسسات، بينها المؤسسة العسكرية والمدنية .

 

ونفى سائق الحافلة – بحسب المصدر – علمه بوجود الأختام، مؤكدا أنه يعمل لدى مكتب أمانات في محافظة مأرب .

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