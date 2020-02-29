شكرا لبحثكم عن خبر قرار جمهوري بتعيين ”عسكري” جديد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أصدر عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، قرار جمهوري بتعيين "عسكري" جديد.
وقضى القرار بتعيين صغير بن عزيز رئيساً لهيئة الأركان العامة.
وكان بن عزيز يشغل قائد العمليات المشتركة في الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها.
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