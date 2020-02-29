شكرا لبحثكم عن خبر بعد قرار تعليق دخول المملكة .. الجوازات السعودية توضيح رسميا كيفية السماح للتأشيرات الزيارة العائلية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الجمعة، موقف تأشيرات الزيارة العائلية من قرار تعليق دخول المملكة المُعلن عنه في الفترة الأخيرة بشأن الدول الموبوءة بفيروس كورونا.
وردت " الجوازات " على استفسار من أحد الأشخاص عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير "تويتر"، بشأن ما يجري تداوله بشأن موقف الزيارات العائلية من قرار تعليق دخول المملكة.
وأوضحت " الجوازات " إنه في حال سريان صلاحية تأشيرة الزيارة، فبإمكان المستفيد دخول المملكة شريطة عدم أسبقية زيارة أي من الدول الموبوءة بفيروس كورونا الجديد، قبل أسبوعين من الوصول للمملكة.
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