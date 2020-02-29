شكرا لبحثكم عن خبر ناشطون يدعون خطباء المساجد إلى التحذير من كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا عدد من الناشطين اليمنيين خطباء المساجد إلى التوعية الصحية من خلال الخطب والمواعظ وحث المواطنين اينما وجدوا في البيت او الشارع في الالتزام بنظافة البيئة المحيطة بهم وحمايتها من أي تلوث.

وطالب الناشطون خطباء المساجد بالتحذير من فيروس كورونا والحث على نظافة البيئة المحيطة.

حيث اقترح د. وليد البكيلي طبيب مختص ان تكون "خطبتي الجمعة اليوم بعنوان (النظافة من الإيمان)".

واعتبر د. البكيلي في منشور على صفحته بالفيسبوك خطبتي الجمعة مناسبة سانحة لائمة المساجد لتثقيف المجتمع حول الوقاية من الأوبئة والامراض السارية .

وختم منشوره : "نفتقد لبيئة نظيفة ومجتمع مهتم بها".

ودعا الناشطون وزارة الأوقاف إلى حث الناس على الوقاية والنظافة من خلال خطب الجمعة بما يحقق توعية كبيرة .